Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak
Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.
Ankara
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.
Maç programı şu şekilde:
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
Yarın:
22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit
27 Kasım Çarşamba:
22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana
28 Kasım Perşembe:
19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)
Kadınlar CEV Kupası
27 Kasım Çarşamba:
19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)
20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları
Kadınlar CEV Challenge Kupası
27 Kasım Çarşamba:
21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray DaikinAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.