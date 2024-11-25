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Spor

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 6 Türk ekibi mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak Fotoğraf: Kaan Recep Atalay - AA

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Maç programı şu şekilde:

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Yarın:

22.00 Levallois Paris Saint Cloud (Fransa)-Eczacıbaşı Dynavit

27 Kasım Çarşamba:

22.00 Neptunes Nantes (Fransa)-Fenerbahçe Medicana

28 Kasım Perşembe:

19.30 VakıfBank-Numia Vero Volley Milano (İtalya)

Kadınlar CEV Kupası

27 Kasım Çarşamba:

19.00 Kuzeyboru-Volley Mulhouse (Fransa)

20.00 MBH-Bekescsaba (Macaristan)-Türk Hava Yolları

Kadınlar CEV Challenge Kupası

27 Kasım Çarşamba:

21.30 Sm Aesch Pfeffingen (İsviçre)-Galatasaray Daikin

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