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Spor

Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Voleybolda bu hafta Avrupa kupalarında 3 Türk ekibi mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 11.03.2024 - Güncelleme : 11.03.2024
Voleybolda Türk takımları Avrupa kupası mücadelelerine çıkacak

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için 12-14 Mart tarihlerinde sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit, erkeklerde ise Ziraat Bankkart finale yükselmek için avantaj arayacak.

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