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Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda Türkiye'yi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Voleybolda CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Kura çekimi sonucunda, kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit B, VakıfBank C, Fenerbahçe Medicana da D Grubu'nda yer aldı.​​​​​​​ Erkeklerde ise Fenerbahçe Medicana B, Halkbank da D Grubu’nda mücadele edecek.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Imoco Conegliano (İtalya), DevelopRes Rzeszow (Polonya), Maritsa Plovdiv (Bulgaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

B Grubu: Eczacıbaşı Dynavit, Levallois Paris Saint Cloud (Fransa), SSC Palmberg Schwerin (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

C Grubu: Vero Volley Milano (İtalya), VakıfBank, Calcit Kamnik (Slovenya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

D Grubu: Fenerbahçe Medicana, Neptunes Nantes (Fransa), Vasas Obuda Budapest (Macaristan), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

E Grubu: Savino Del Bene Scandicci (İtalya), BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (Polonya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu: Recycling Volleys (Almanya), Projekt (Polonya), Greenyard Maaseik (Belçika), ACH Volley (Slovenya)

B Grubu: Vero Volley Monza (İtalya), Helios Grizzlys Giesen (Almanya), Fenerbahçe Medicana, Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

C Grubu: Aluron CMC Warta (Polonya), Allianz Milano (İtalya), Knack (Belçika), Ön Eleme Turundan Gelecek Takım

D Grubu: Sir Sicoma Monini (İtalya), Halkbank, Saint Nazaire VB Atlantique (Fransa), Jihostroj CESKE (Çekya)

E Grubu: Jastrzebski Wegiel (Polonya), SVG Lüneburg (Almanya), Chaumont VB 52 (Fransa), Levski Sofia (Bulgaristan)

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