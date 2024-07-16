Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,444.63
ETH/USDT
3,396.90
BTC/USDT
63,141.00
BIST 100
11,147.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı -VTR-
logo
Spor

Voleybolda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda Türkiye'yi CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri belirlendi.

Muhammed Boztepe  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Voleybolda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Ankara

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kura çekimi, Lüksemburg'da gerçekleştirildi.

Organizasyonda Türkiye'yi erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankkart ve Galatasaray HDI Sigorta, CEV Challenge Kupası'nda Spor Toto; kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları ve Kuzeyboru temsil edecek.

Eşleşmeler şu şekilde:

Erkekler

CEV Kupası 16'lı eleme turu:

Ziraat Bankkart-32'li eleme turundan gelecek takım

Galatasaray HDI Sigorta-32'li eleme turundan gelecek takım

CEV Challenge Kupası 32'li eleme turu:

Spor Toto-Neftohimik Burgas (Bulgaristan)-A.O.P. Kifissia (Yunanistan) eşleşmesinin galibi

Kadınlar

CEV Kupası son 32 turu:

Türk Hava Yolları-OK Herceg Novi (Karadağ)-Grot Budowlani (Polonya) eşleşmesinin mağlubu

Kuzeyboru-OK Dinamo (Hırvatistan)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da öldürülen Ramazan Pişkin'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet
Bayburt'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
İzmir Bergama'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Erzurum kırsalında sel nedeniyle ev ve ahırlar yıkıldı, araçlar zarar gördü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Benzer haberler

Voleybolda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Voleybolda CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarının rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosu açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet