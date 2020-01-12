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Spor

Voleybol Milli Takımı Olimpiyat Elemeleri'nde finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek, finale yükseldi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 12.01.2020
Voleybol Milli Takımı Olimpiyat Elemeleri'nde finale yükseldi

Ankara

Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen turnuvanın yarı final mücadelesine iyi başlayan Polonya, Stysiak ve Smarzek-Godek ile file önünden bulduğu sayılarla mücadelenin ilk setini 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. 

İkinci sete daha iyi savunma yaparak başlayan ay-yıldızlı takım, Meryem Boz ve Hande Baladın ile üst üste sayılar bularak seti 25-18 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılıklı sayılarla devam eden mücadelede Alagierska'nın sayılarıyla oyunda kontrolü ele alan Polonya, üçüncü seti 25-23 alarak 2-1 öne geçti.

Büyük heyecana sahne olan 4. sette de takımlar birbirine üstünlük kurmada zorlandı. Eda Erdem Dündar ve Zehra Güneş'in skora katkılarıyla oyunu lehine çeviren milliler, 45 dakika süren seti 33-31 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi ve mücadeleyi final setine taşıdı.

Mücadeleyi 36 sayıyla tamamlayarak maçın en skorer oyuncusu olan Meryem Boz'un file önündeki etkili performansının yardımıyla final setini 15-11 alan Türkiye, müsabakayı 3-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Türkiye'nin finalde, diğer yarı final maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup eden Almanya ile karşılaşacak. İki takım arasındaki mücadele, TSİ 19.30'da başlayacak.

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