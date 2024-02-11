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Spor

Van'ın "altın kızları" boksta Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor

Boksta önemli başarılara imza atan Vanlı 4 kadın boksör, milli takım formasıyla katılmayı hedefledikleri Avrupa Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Orhan Sağlam  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
Van'ın "altın kızları" boksta Avrupa şampiyonluğu için yumruk sallıyor Fotoğraf: Orhan Sağlam/AA

Van

Yetenekleri keşfedilerek boks takımına katılmaları sağlanan Evin Erginoğuz, Helin Çaça, Şeyma Düztaş ve Yaren Düztaş, kısa sürede kendilerini geliştirerek yer aldıkları organizasyonlarda birçok kez Türkiye şampiyonu oldu.

Avrupa şampiyonalarında da önemli dereceler elde ederek milli takımın en başarılı sporcuları arasında yer alan kadın boksörler, son olarak 7-13 Ocak'ta Kocaeli'de düzenlenen Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'ndan da madalyayla döndü.

Bir yandan eğitimlerini sürdüren bir yandan da milli takım formasıyla yeni başarılar elde etmek isteyen kadın boksörler, Van Ferdi Sporlar Merkezi'nde boks milli takım antrenörü Ayhan Öz nezaretinde günde 4 saat antrenman yapıyor.

Nisan ayında Hırvatistan'da yapılması planlanan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen sporcular, milli takım kadrosunda yer almak için ringde ter döküyor.

8 yıl önce başladığı boksta 5 kez Türkiye şampiyonu oldu

Boksa 8 yıl önce başlayan 22 yaşındaki milli boksör Evin Erginoğuz, AA muhabirine, azimli çalışması sayesinde 5 kez Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Bu yılki şampiyonalar için her gün antrenman yaptığını belirten Evin Erginoğuz, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda 2019'da Bulgaristan'da Avrupa, 2020'de Polonya'da Dünya ve 2023'te 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Önümüzde Dünya ve Avrupa şampiyonaları var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedefimiz şampiyonada büyük başarılar elde etmek ve ilerleyen süreçte 2028 Olimpiyatları'na katılmak. Ortaokul zamanlarımda sporla ilgili olduğumu fark ettim. Boksa başladığımda iyi dereceler elde edince insanların bana olan ön yargılarının kırıldığını gördüm. Bakış açısı değişen aileler kız çocuklarını boks sporuna yönlendirmeye başladı."

"Hedefimiz tüm şampiyonalarda madalya kazanmak"

Boksa başladığında "Kadın boks yapar mı?", "Boks erkek sporudur" şeklindeki ifadelerle karşılaştığını anlatan 19 yaşındaki milli boksör Yaren Düztaş, zamanla ve elde ettiği başarılarla bu ön yargıların kırıldığını dile getirdi.

Bu yıl yapılacak şampiyonalara iddialı hazırlandığını ifade eden Yaren Düztaş, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. 2022'de Türkiye şampiyonu olarak milli boksör oldum. Bulgaristan'da Avrupa ve İspanya'da Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. 2023'te üniversiteler arasında düzenlenen müsabakalarda ve 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda üst üste iki kez derece elde ettim. Hedefimiz tüm şampiyonalarda madalya kazanmak." diye konuştu.

20 yaşındaki milli boksör Helin Çaça ise hedeflerini her zaman yüksek tuttuklarını aktararak, "Uluslararası organizasyonlarda şampiyon olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hocamızın eşliğinde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şu an milli takıma gidip oradan da uluslararası organizasyonlarda yer almaya gayret ediyoruz." dedi.

2019'da boksa başladığını belirten Şeyma Düztaş da Avrupa ve Türkiye'de dereceler elde ettiğini kaydederek, "Bundan sonra düzenlenecek tüm müsabakalarda derece elde edip, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. 2028 Olimpiyatları'nda kendimizi görmek istiyoruz. Antrenörümüz Ayhan Öz'ün desteklerini görüyoruz. Bize her konuda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz"

Boks Milli Takımı antrenörlerinden Ayhan Öz, gençlerin spora kazandırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Dört kadın sporcusunu Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na hazırladığını anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Önemli dereceler elde eden 4 kadın milli sporcumuz, Kastamonu'daki kampa giderek, nisanda Hırvatistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası için seçmelere katılacak. Hemen ardından Dünya Şampiyonası da var. Biz de çalışmalarımızı sıkı tutuyoruz. 2023'te önemli başarılar elde ettik. Sporcularımız 14 Türkiye şampiyonluğu, 8 ikincilik ve 8 de üçüncülük elde etti. 22 yaş altında hem Dünya hem de Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettik. Milli takımın 12 kişilik kadrosunda 3 Vanlı sporcu yer aldı. Bu da başarımızı ortaya koyuyor. 2024'te başarılarımızı devam ettirip, ülkemizi ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz."

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