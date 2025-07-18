TVF ile Arabica Coffee House arasında sponsorluk anlaşması imzalandı
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluğu için imza töreni yapıldı.
İstanbul
Arabica Coffee House Bebek Maestro'da düzenlenen törene Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Arabica Coffee House CEO'su Sertaç Yalçın, Arabica Coffee House Kurucu Ortağı Elif Ülger Yalçın ve davetliler katıldı.
Türk voleybolunun her geçen gün daha da ileriye gittiğini belirten Üstündağ, "Türk voleybolunun dünyada neler yaptığına şahitlik ediyoruz. Bunu elde etmek ve zirvede kalmak, sürdürülebilir olmak için destek almamız gerek. Sponsorların desteği bizim için çok önemli. Türk voleybolunda sadece Efeler ve Sultanlar Ligi'nde değil, birinci liglerde de kaliteli müsabakalar oynandığını görüyoruz. Bu vesileyle bu birliktelikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabica Coffee'nin desteğiyle daha güzel günler yaşayacağımıza inanıyorum. Bu birlikteliğin Türk voleyboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.
23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'nın Lodz şehrinde oynanacak 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) final etabına dikkati çeken Üstündağ, "Sultanlar, final etabında çeyrek finalde öncelikle Japonya ile karşılaşacak. Ardından inşallah yarı final ve finalle 2023'te kazandığımız şampiyonluğu bir daha yaşatırız. Ardından Dünya Şampiyonası var. Güzel bir yaz ve voleybol sezonu geçirilmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Elif Ülger Yalçın, bu törenle çok güzel bir anı paylaştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Burada bulunmak sadece marka adına değil, Atatürk'ün kadınlara verdiği değerin ışığında yetişmiş bir anne, kadın ve bir girişimci olarak aldığım sorumluluk adına da benim için çok kıymetli. Arabica Coffee olarak TVF Erkekler ve Kadınlar Birinci Ligi isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Voleybol tek bir amaç uğruna kenetlenmenin hikayesi. Aynı bayrak altında tek yürek olarak ülkemizin coşkusunu paylaşıyoruz. Bu heyecanı paylaşmaktan gurur duyuyorum. Buna vesile olan sayın başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum"
Sertaç Yalçın ise yüzde yüz yerli ve milli bir marka olarak yollarına devam ederken gurur verici bir güne şahitlik ettiklerini anlatarak, "Bu imza bize büyük bir sorumluluğu yüklüyor. Umuyorum ki TVF yetkilileri ile elimizden geleni yaparak birinci ligleri de tanınır hale getirmeye çalışacağız. Sadece birinci ligleri değil, tüm voleybol camiasını elimizden geldiğince desteklemeye çalışacağız. Voleybol federasyonu ailesine ve başkanıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
Tören, Başkan Üstündağ'a plaket takdim edilmesiyle sona erdi.,
TVF Başkanı Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na inanıyor
Başkan Üstündağ, TVF ile Arabica Coffee House arasında Erkekler ve Kadınlar Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluğu imza töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
VNL'in ilk ayağında geniş bir kadroyla final etabında oynamayı garantilemiş bir görüntü verdiklerini söyleyen Üstündağ, "Teknik kadronun değişik oyuncuları tercih etmesi sürecini yaşadık. Hollanda etabından 3 mağlubiyet 1 galibiyetle döndük. Neticede çeyrek final oynayacağız. Dünya şampiyonluğu yaşamış Sırbistan'ın 8'de 8 mağlubiyetle oraya gelip bir galibiyet eksik olsa Altın Lig'e düşeceği bir ortam yaşadık. Biz öyle bir şeyi hiç yaşamadık. İkinci hafta evimizde seyirci rekoru ve reyting rekoru kırdık. Bu sporda inişli çıkışlı günler olabilir. Oyuncu kazanımı ve sonuç önemliyse biz bu oyuncuların Dünya Şampiyonası yolunda kazanım olduğunu görüyoruz. Çeyrek finalde Ferhat hocanın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacağız. Bizim takımı iyi tanıyor. Takımıma güveniyor ve inanıyorum. Yarı finalde ise Brezilya-Almanya müsabakasının galibiyle karşılaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
VNL'de artık telafisi olmayan bir sürece girildiğinden bahseden Üstündağ, şöyle konuştu:
"2023 yılında yine bir röportajda şunu söylemiştim, 'Biz eğer şampiyon olacaksak herkesi yeneceğiz.' Sabırla oyuncularımıza sahip çıkmalıyız. Sahada verilecek mücadeleyi desteklemeliyiz. Japonya'yı geçecek güce sahibiz. Başarılarımız tesadüfi değildir. Türkiye, tarihinde Avrupa ve Dünya şampiyonluğu yaşamış, olimpiyatta yarı final görmüş ve 2028'deki Los Angeles Olimpiyatları'nı bugünden garantilemiş bir ülke. Türk voleybolu daha ne yapabilir? Birlik olma zamanıdır. Türk voleybolu 1 numara olmaya devam edecektir. Bu takımın başaramayacağı hiçbir şey yok. Takım, Milletler Ligi'nde kürsüde yer alacak ve ülkenin yüz akı olarak yurda dönecektir."
Üstündağ, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda da kürsüde yer almak istediklerini vurgulayarak, "Dünya Şampiyonası'nda geniş kadro açıklandı. Bu yıl Dünya Şampiyonası'nın yanında 2028 Olimpiyatları'nda da kürsüde yer alacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz ve heyecanımızı kaybetmeden bu çalışma içerisindeyiz. Geniş kadronun içinde tercihi hoca yapacaktır. Hepimizin arzusu sakatlık yaşamamak. Milletler Ligi sürecinde ufak tefek sakatlıklar yaşadık. Dünya Şampiyonası'nda kürsüde yer alacak güce sahibiz. Gruplar belli, hedefimiz zirvede yer almak. Final oynayan ülke olacağımıza inanıyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.