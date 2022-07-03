Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, 18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti.
Kudüs
Ahmet Rıza Demirer, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın Batı Kudüs'te kamp yaptığı otelde genç atletlerle bir araya geldi.
Büyükelçi Demirer, milli sporculara 4-7 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada başarı dileğinde bulundu.
Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, yaptığı ziyaret dolayısıyla Büyükelçi Demirer'e teşekkür etti. Alpkılıç, Ahmet Rıza Demirer'e milli takım forması takdim etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.