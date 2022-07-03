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Spor

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, 18 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Emre Doğan   | 03.07.2022
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer'den Atletizm Milli Takımı'na ziyaret Fotoğraf: Emre Doğan/AA

Kudüs

Ahmet Rıza Demirer, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımın Batı Kudüs'te kamp yaptığı otelde genç atletlerle bir araya geldi.

Büyükelçi Demirer, milli sporculara 4-7 Temmuz'da düzenlenecek şampiyonada başarı dileğinde bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, yaptığı ziyaret dolayısıyla Büyükelçi Demirer'e teşekkür etti. Alpkılıç, Ahmet Rıza Demirer'e milli takım forması takdim etti.

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