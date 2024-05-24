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Spor

Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda zirvede

Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Erkan Tiryaki  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda zirvede

Ankara

İtalya'nın başkent Roma'da sona eren şampiyonada Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak zirvede yer aldı.

Bireyselde W1 erkekler Yiğit Can Aydın, makaralı yay kadınlar Öznur Cüre Girdi, takımlarda ise Makaralı Yay Karışık Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Bülent Korkmaz), Makaralı Yay Kadın Milli Takımı (Öznur Cüre Girdi-Sevgi Yorulmaz), Klasik Yay Karışık Milli Takımı (Sadık Savaş-Yağmur Şengül), Klasik Yay Kadın Milli Takımı (Yağmur Şengül-Merve Nur Eroğlu), W1 Erkek Milli Takımı (Bahattin Hekimoğlu-Yiğit Caner Aydın) altın madalya kazandı.

W1 Karışık Milli Takımı (Nil Mısır-Yiğit Caner Aydın) gümüş, Klasik Yay Erkek Milli Takımı (Yavuz Papağan-Sadık Savaş) ve W1 erkeklerde Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli para okçuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şampiyonada büyük bir başarı gösteren milli para okçuları överek, "Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımız hepimizi gururlandırdı. Azmi, inancı ve kararlılıkları ile bu başarının elde edilmesinde emeği olan başta milli sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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