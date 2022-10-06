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Spor

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, hafta sonu Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF) tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Fatih Çakmak   | 06.10.2022
Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Denizli'de yapılacak

Ankara

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 8-9 Ekim tarihlerinde ICRYPEX ve Merkezefendi Belediyesi desteğinde düzenlenecek.

Organizasyonda 8 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren Göveçlik mevkisinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, saat 16.30'da servis alanında ilk günü tamamlayacak.

Sporcular 9 Ekim Pazar günü saat 11.00'den 16.00'ya kadar Merkezefendi'deki 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı'nı 3 kez geçecek ve organizasyon saat 17.15'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.


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