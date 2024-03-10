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Spor

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Erciyes Cup tamamlandı

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Erciyes'te düzenlenen Erciyes Cup, final müsabakalarıyla sona erdi.

Sercan Küçükşahin  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Erciyes Cup tamamlandı Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Kayseri

Erciyes'te oluşturulan 870 metrelik alanda 18 ATV ve 35 motosnow sporcusu, final yarışı için piste çıktı.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda ATV kategorisinde Murat Kaya birinci, Mesut Şen ikinci, Ahmet Kaan Dengizek üçüncü oldu.

250 CC altı motosnow kategorisinde ise birinciliği Mert Koç, ikinciliği İbrahim Ercansungur, üçüncülüğü Muratcan Köse elde etti.

Rusya'dan Aleksandr Kurashev'in birinci olduğu 250 CC üstü motosnow kategorisinde ise Arif Şişman ikinci, Mustafa Resul Kurtuluş da üçüncü sırada yer aldı.

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