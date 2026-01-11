Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,109.50
BTC/USDT
90,732.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın bazı kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. -VTR
logo
Spor

Türkiye, modern pentatlondaki 5 branşlı tesisle başarıya yatırım yapıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, sporcularından olimpiyat yolunda büyük başarılar beklediğini söyledi.

Çağlanur Tuncel  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
Türkiye, modern pentatlondaki 5 branşlı tesisle başarıya yatırım yapıyor Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Eryaman Stadyumu Bireysel Spor Salonları'nda "Açık Yaş" kategorisinde düzenlenen Olimpik Ulusal Sıralama 1 Yarışları sırasında federasyonun yeni tesisinin tanıtımını gerçekleştirildi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydın, yarışmaya katılan sporculardan başarılar beklediklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Serhat Aydın, Türkiye'deki ilk teleskopik, açılır kapanabilir havuzu Modern Pentatlon Federasyonuna kazandırdıklarını kaydederek, "Yine ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık. Tesisteki, engel parkurumuzu, eskrim salonumuzu, atletizm koşu alanımızı ve buradaki havuzumuzu İnşallah sporcularımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yaptıkları yatırımlarla beklentileri artırdıklarını aktaran Aydın, "2028 Los Angeles Olimpiyatları'na 4 kotayla katılmayı bekliyoruz. İnşallah burada 1 kadın 1 erkek, 2 altın madalyayla dönmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bu hafta 7 ilde daha kura çekilişi yapılacak
İçişleri Bakanlığından yurdun bazı kesimleri için kuvvetli sağanak, kar ve fırtına uyarısı
Bakan Tunç: Mesleki eğitim verdiğimiz hükümlülerin hem üretime katılmalarını hem de ıslah olmalarını sağlıyoruz
Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz'in rengi değişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Ekol TV hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye, modern pentatlondaki 5 branşlı tesisle başarıya yatırım yapıyor

Türkiye, modern pentatlondaki 5 branşlı tesisle başarıya yatırım yapıyor

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Aydın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet