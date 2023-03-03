Dolar
18.90
Euro
20.08
Altın
1,844.61
ETH/USDT
1,569.60
BTC/USDT
22,390.00
BIST 100
5,289.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Ümraniye Sosyal Güvenlik Kurumu) Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Kahramanmaraş- Sosyal Güvenlik Kurumu)
logo
Spor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Futbolda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının oynanacağı tarihler yeniden belirlendi.

Musa Samur   | 03.03.2023
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakaları 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada çeyrek final müsabaka programı ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarına ilişkin takvimin daha sonra ilan edileceği belirtildi. 

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat ile 1-2 Mart tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecekti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Dünya'daki yaklaşık 8 milyon canlı türünün yüzde 25'i yok olma tehlikesi altında
İklim krizi ve yok olan habitatlar biyoçeşitlilik kaybını artırıyor
Senegal arama kurtarma ekibi Türk halkının dayanışmasını unutamıyor
Kocaeli'deki Yuvacık Barajı'nın su seviyesi yüzde 50 ölçüldü

Benzer haberler

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, deprem felaketinden dolayı buruk bir şekilde kutluyoruz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, deprem felaketinden dolayı buruk bir şekilde kutluyoruz

Türkiye Kupası'nda çeyrek final maç tarihleri yeniden belirlendi

Futbolda haftanın programı

Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile İstanbulspor yarın hazırlık maçı yapacak
Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de yarın Sivasspor’u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig’de yarın Sivasspor’u konuk edecek
Trabzonspor, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek

Trabzonspor, yarın Ümraniyespor'u konuk edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet