Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “DEİK 7. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor

Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Türkiye Halter Federasyonunun (THF) 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da düzenlendi.

Çağlanur Tuncel  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Türkiye Görme Engelliler Halter Şampiyonası, Ankara'da yapıldı Fotoğraf: Türkiye Halter Federasyonu

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda THF Başkanı Talat Ünlü ile katılımcılar tarafından, dereceye giren sporculara ve kulüplere ödülleri törenle takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Ünlü, şampiyonaya ev sahipliği yapan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yarışmaya katılan tüm sporcu ve antrenörlere başarı dileklerini iletti.

