Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu genel kurulu hafta sonu Ankara'da yapılacak
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunda 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu, 8 Şubat Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 6. Olağan ve Mali Genel Kurul toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanması halinde 8 Şubat Cumartesi günü saat 10.00'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise toplantı, 9 Şubat Pazar günü aynı saatte ve yerde düzenlenecek.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık için aday başvurusunda bulunan aday dosyaları değerlendirme komisyonu tarafından incelenerek gerekli şartları sağladığı tespit edilen Abdulhadi Turus, başkan adayı olarak belirlendi.
Buna göre genel kurulda seçimlere mevcut başkan vekili Abdülhadi Turus tek aday olarak girecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.