Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

[1/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[2/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.

[3/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[4/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[5/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[6/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[7/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[8/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[9/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[10/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[11/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[12/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[13/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.

[14/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.

[15/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.

[16/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.

[17/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[18/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[19/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[20/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[21/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[22/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[23/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.

[24/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.