Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na galibiyetle başladı

[1/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[2/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.
[3/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[4/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[5/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[6/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[7/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[8/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[9/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[10/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[11/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[12/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[13/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Milli oyuncular galibiyetin ardından sevinç yaşadı.
[14/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.
[15/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Türk taraftarlar, takımını destekledi.
[16/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı.
[17/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[18/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[19/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[20/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[21/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[22/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[23/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.
[24/24] FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile Türkiye, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Maç öncesi Yeni Zelanda oyuncuları, Yeni Zelanda yerlileri Maorilere özgü törensel haka dansını yaptı.