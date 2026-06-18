Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

Ceren Aydınonat
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Zafer Yılmaz, Ziya Özorhon ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek.
Sarı-lacivertliler, serinin 3. maçında Beşiktaş GAİN'i deplasmanda 82-71 yenerek durumu 2-1'e getirdi.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride Fenerbahçe Beko, kazanması durumunda 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacak.
Beşiktaş GAİN ise yarınki karşılaşmayı kazanıp şampiyonluk umutlarını son maça taşımaya çalışacak.