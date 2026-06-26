Yeni sezonda dört Türk takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) 2026-2027 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde dört Türk takımının mücadele edeceğini duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Galatasaray MCT Technic'in yanı sıra Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Trabzonspor'u ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i, bir yıl aranın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen Glint Manisa Basket'i tebrik ediyoruz." denildi.

Önümüzdeki sezon Galatasaray ile Trabzonspor'un doğrudan, Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket de ön eleme turundan itibaren organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

Açıklamada, "Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunda mücadele edecek bütün temsilcilerimize başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkoğlu: "Türk basketbolunun Avrupa'daki güçlü temsilinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyorum"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolunun Avrupa kupalarında güçlü temsilinin artarak devam ettiğini bildirdi.

Türkoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Galatasaray MCT Technic, Trabzonspor ile ön eleme turunda mücadele edecek Glint Manisa Basket ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’e başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki güçlü temsilinin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyor, tüm kulüplerimizin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.