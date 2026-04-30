Tarsus Amerikan Koleji, basketbol ve hentbol Türkiye şampiyonluklarının 50. yılını kutladı

Mersin'de Tarsus Amerikan Koleji, 1976 yılında basketbol ve hentbol branşlarında dört ayrı kategoride kazandığı Okullararası Türkiye Şampiyonluğu'nun 50. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Kolejin Tarsus kampüsündeki Nejat Güngör Spor Salonu'nda organize edilen etkinliğe, 1976 yılında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde şampiyon olan basketbolcular ile aynı yıl zafere ulaşan hentbol gençler takımı sporcuları katıldı.

Programda, o dönem basketbol takımının başında final maçlarına çıkan eski milli sporcu Cihangir Sonat da yer aldı. Şampiyon takımların fotoğraflarının sergilendiği etkinlikte, sporcuların başarı hikayeleri anlatıldı.

Milli basketbolcunun "emekliye" ayrılan forması salona asıldı

Etkinlikte, Sonat'ın "emekli edilen" basketbol forması, eski milli sporcu Necati Güler'in de formasının sergilendiği spor salonuna asıldı.

Sonat ve beraberindeki mezun sporcular, sergilenen formanın altında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, şampiyon takımların mezun sporcularına flama ve plaket takdim edildi. Ayrıca basketbolda 41 yıl sonra Okullararası Türkiye Şampiyonası'na katılan gençler basketbol takımına da teşekkür belgesi verildi.

Okulun başdanışmanı Dr. Mary O'Bryon, etkinlikte yaptığı konuşmada, Tarsus Amerikan Koleji'nin köklü spor mirasının, yeni nesil sporcular için güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

"Her öğrencinin spor yapması ve hedef koyması en büyük amacımız"

Okul müdürü Erkan Gültekin de bu tür başarı hikayelerinin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her öğrencinin spor yapması ve kendine hedef koyması, bizim en büyük amacımız. Onların kendilerine hedef belirlemesi için bugün sizin burada bulunmanız ve tören yapmamız, onlar için sizin tahmin ettiğinizden daha fazla ilham kaynağı olacak. 1976'da bu okulda maçlara çıkan, okulla beraber sporu bir arada götüren o günkü öğrencilere teşekkür ediyorum. Kazandıkları kupalarından dolayı kutluyorum."

​​​​​​​Eski milli basketbolcu Sonat da spor kariyerindeki anılarını ve takımının şampiyonluk serüvenini anlattı.