Pakistan'ın elektrik dağıtım sektöründe yürüttüğü reform ve özelleştirme çalışmalarına destek amacıyla Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, EPDK'yı ziyaret etti.

Türkiye, Pakistan'a elektrik piyasası reformu ve özelleştirme sürecinde tecrübelerini aktaracak Pakistan'ın elektrik dağıtım sektöründe yürüttüğü reform ve özelleştirme çalışmalarına destek amacıyla Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali başkanlığındaki heyet, EPDK'yı ziyaret etti.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan Özelleştirme Bakanlığı, Özelleştirme Komisyonu ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği temsilcilerinden oluşan üst düzey heyet, elektrik dağıtım sektörünün serbestleştirilmesi ve özelleştirme süreçlerinde Türkiye'nin bilgi birikimi ile düzenleyici tecrübelerinden faydalanmak amacıyla EPDK'de temaslarda bulundu.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının enerji alanında somut işbirliklerine dönüştüğünü belirtti.

Türkiye'nin elektrik piyasasında hayata geçirdiği reform sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirmenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, "Rekabetçi ve sürdürülebilir bir elektrik piyasası için özelleştirme tek başına yeterli değil. Kalıcı başarı, ancak reform sonrasında sisteme entegre edilecek kalite, verimlilik ve kayıp-kaçak odaklı teşvik edici tarife mekanizmalarıyla sağlanabilir." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, toplantıda EPDK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Mehmet Kürkçü tarafından Türkiye elektrik piyasasının tarihsel gelişimi, 21 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirme ve ayrıştırma süreçleri ile elektrik dağıtım tarifelerine ilişkin esasları kapsayan sunum yapıldı.

Sunumun ardından Pakistan heyetinin perakende ve dağıtım şirketlerinin ayrıştırılması, serbest tüketici limiti ve tarife esaslarına ilişkin soruları ayrıntılı şekilde yanıtlandı.

Pakistan Özelleştirme Bakanı ve Özelleştirme Komisyonu Başkanı Muhammad Ali ise Türkiye'nin gelişmiş elektrik piyasası yapısının kendi reform ve özelleştirme süreçleri açısından önemli bir model oluşturduğunu belirtti.

Ali, yakın dönemde ülkelerinde elektrik piyasası reformları ve özelleştirme çalışmalarına hız vereceklerini ifade ederek, EPDK'den edinilen kurumsal ve teknik tecrübelerin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine yönelik finansal ve operasyonel karar alma süreçlerine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.