"Dünya Kupası'nın özel yatırımcılarla paylaşılması" planından vazgeçildi

Infantino, FIFA'nın internet sitesinden yer alan açıklamasında, "FIFA Forward Enterprise projesi, özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyulan ülkelerde FIFA üye federasyonlarımızı ve sporumuzu dünya çapında daha da güçlendirmek için bir temel oluşturmayı amaçlıyordu. En başından beri belirttiğimiz gibi bu planı FIFA üye federasyonlarının çoğunluğunun desteğiyle ile federasyonlar, FIFA Konseyi, konfederasyonlar ve daha geniş paydaşlarla yürütülecek bir istişare sürecine tabi olmak kaydıyla gerçekleştirmek niyetindeydik." ifadelerini kullandı.

"Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek düzeyinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen hedefin çıkarlarına aykırı nitelikte bölünmelere yol açtığı ortaya çıkmıştır." değerlendirmesini yapan Infantino, açıklamada şunları kaydetti:

"Amacımız her zaman birleştirmek ve iyileştirmek olmuştur, öyle olmaya da devam edecektir. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda futbolumuza duyulan ortak ilgi içinde özellikle de desteğimize en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolun büyümesini sürdürme hedefiyle tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmeyi amaçlıyorum."