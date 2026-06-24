Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürü Cenk Özöztürk, havalimanından en fazla yolcunun seyahat ettiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yılda yaklaşık 2,5 milyon yolcunun Türkiye uçuşlarını kullandığını belirtti.

Almanya'daki Köln/Bonn Havalimanı'ndan en çok seyahat edilen ülke Türkiye Köln/Bonn Havalimanı Genel Müdürü Cenk Özöztürk, havalimanından en fazla yolcunun seyahat ettiği ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, yılda yaklaşık 2,5 milyon yolcunun Türkiye uçuşlarını kullandığını belirtti.

Türk basın mensupları için düzenlenen bilgilendirme toplantısının ardından AA muhabirine açıklama yapan Özöztürk, Türkiye ile Almanya arasındaki yoğun insan hareketliliğinin havalimanının yolcu geçiş sayılarına da yansıdığını söyledi.

Köln/Bonn Havalimanı'ndan en fazla yolcunun Türkiye'ye seyahat ettiğini dile getiren Özöztürk, "Antalya, yaklaşık 1 milyon yolcuyla en yoğun destinasyonumuz. İstanbul, yaklaşık 700 bin yolcuyla ikinci sırada yer alıyor. İzmir de en çok tercih edilen destinasyonlar arasında bulunuyor." dedi.

Özöztürk, Türkiye'nin havalimanı açısından stratejik öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Türkiye, uzun yıllardır en büyük pazarımız. Yılda yaklaşık 2,5 milyon yolcuyla havalimanımızdan en fazla yolcunun seyahat ettiği ülke Türkiye. Türkiye'den sonra en fazla yolcu taşıdığımız ülke ise İspanya." diye konuştu.

Köln/Bonn Havalimanı'ndan Türkiye'ye yapılan uçuşların hem tatil amaçlı seyahatler hem de Almanya'da yaşayan Türklerin aile ziyaretleri nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirten Özöztürk, 2026 yaz sezonunda Köln/Bonn Havalimanı'ndan Türkiye'de 18 noktaya doğrudan uçuş gerçekleştirildiğini ve haftada 200'den fazla sefer düzenlendiğini söyledi.

Özöztürk, bu yıl Sivas, Diyarbakır, Trabzon ve Gazipaşa'nın da uçuş ağına eklendiğini dile getirerek, Türkiye'nin farklı bölgelerine yönelik bağlantıların her geçen yıl güçlendiğini ifade etti.

Türk yolculara yönelik hizmetlerin artırıldığını söyleyen Özöztürk, Terminal 2'nin hava tarafında kadınlar ve erkekler için ayrı ibadet odalarının hizmete açıldığını belirtti.

Özöztürk, "Uçuş öncesinde ibadet etmek isteyen yolcularımız için yeni alanlar oluşturduk. Ayrıca havalimanımızın internet sitesi artık Türkçe olarak da hizmet veriyor. Böylece yolcularımız ihtiyaç duydukları bilgilere kendi dillerinde daha kolay ulaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Havalimanında kapsamlı modernizasyon çalışmalarının sürdüğünü belirten Özöztürk, yeni nesil bilgisayarlı tomografi teknolojisine sahip güvenlik kontrol sistemlerinin devreye alındığını kaydetti.

Özöztürk, yeni sistem sayesinde elektronik cihazların çantadan çıkarılmasına gerek kalmadığına işaret ederek, "Yolcularımız kişi başına 2 litreye kadar sıvıyı el bagajında taşıyabiliyor. Ayrıca terminalde ücretsiz su dolum noktaları da bulunuyor." dedi.

Genel Müdür Özöztürk, çocuklu ailelere yönelik alanlar ve yeni hizmetlerle yolcuların seyahat deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi.