Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangınına müdahale 3. gününde sürüyor

Kavşıt mevkisindeki ormanlık alanda devam eden yangına ekipler, gece boyunca müdahale etti.

Günün aydınlanmasıyla alanda ekip sayısı artırıldı. Bölgeye çevre illerden de ekipler gönderildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangının etkin olduğu tepe noktasında çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ormanlık alanda 30 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Kavşıt Yaylası'nda bulunan 5 ev hasar görmüş, 30 ev ise tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ayrıca, 4 mahalledeki hayvanlar da Çine Canlı Hayvan Pazarı'na götürülmüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Balıkesir Gömeç, Mersin Aydıncık-Gülnar yangınlarını hamdolsun kontrol altına aldık." dedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde dün başlayan yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Yangından etkilenen bölgeler, dronla da görüntülendi.