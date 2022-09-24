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Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, master erkekler 96 kilometre yarışıyla devam etti.

Muhammet Fatih Gökmen   | 24.09.2022
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen/AA

Kırıkkale

Organizasyonda, günün mücadelesi master erkekler 96 kilometre yarışının yanı sıra 17 yaş altı kızlar 75 kilometre ve 15 yaş altı kızlar 58 kilometre parkurlarıyla tamamlanacak.

Master erkeklerde yarışmaya katılan 69 yaşındaki Ahmet Hidayet Akyürek, Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere, "Çok güzel bir organizasyon, emeği geçen bütün devlet büyüklerime teşekkür ediyorum. Etap biraz bizi yoracak ama güzel bir yarış olacak inşallah. İyi bir netice ile bitirmeyi arzu ediyoruz. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı da yarışmacılara başarı dileyerek, 90 sporcunun katıldığı master erkekler yarışının startını verdi.

Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda yarın da kriteryum etapları koşulacak ve ödül töreni düzenlenecek.

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