Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Tokyo 2020

Türkiye 94. olimpiyat madalyasını Mete Gazoz ile kazandı

Milli okçu Mete Gazoz'un 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya almasıyla Türkiye'nin olimpiyatlardaki madalya sayısı 94'e çıktı.

Emrah Oktay   | 31.07.2021
Türkiye 94. olimpiyat madalyasını Mete Gazoz ile kazandı

Tokyo

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, sonrasındaki süreçte 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020'de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93'e yükseldi.

Okçuluk müsabakalarının son gününde milli sporcu Mete Gazoz, altın madalya elde ederek hem Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat madalyasını getirdi hem de ülkenin toplam madalya sayısını 94'e taşıdı.

Altın madalya 40'a çıktı

Mete Gazoz'un aldığı şampiyonlukla Türkiye'nin olimpiyat altın madalya sayısı 40'a ulaştı.

Ay-yıldızlı sporcular, daha önce 39 altın, 25 gümüş ve 29 bronz madalya toplamıştı. Mete'nin aldığı şampiyonlukla altın madalya sayısı 40 oldu.

Ayrıca okçuluk, Türkiye'ye güreş, halter, judo ve tekvandodan sonra altın madalya getiren 5. branş olarak tarihe geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor
Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı

Benzer haberler

Jamaikalı atlet Thompson olimpiyat rekoru kırdı

Jamaikalı atlet Thompson olimpiyat rekoru kırdı

Türkiye 94. olimpiyat madalyasını Mete Gazoz ile kazandı

TBMM Başkanı Şentop, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'u tebrik etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 'yeni olimpiyat rekorlar'ı kırıldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında 'yeni olimpiyat rekorlar'ı kırıldı
Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde

Okçuluk Milli Takımı Antrenörü Göktuğ Ergin'in şapkası emin ellerde
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un adı Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un adı Altındağ'da okçuluk merkezine verilecek