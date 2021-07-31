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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Mete Gazoz tarih yazdı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler klasik yay bireyselde altın madalya kazanan Mete Gazoz'un tarih yazdığını söyledi.

Emrah Oktay   | 31.07.2021
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Mete Gazoz tarih yazdı

Tokyo

Final müsabakasını yerinde takip eden Kasapoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020'de ilk altın madalyayı elde ettiklerini anlatarak, "Bu madalyayı da Mete tarih yazarak getirdi. İnşallah yolumuz açık. Gözümüz aydın olsun, tüm milletimize selam olsun. İnşallah yeni madalyalarla bu aziz milleti sporcularımız sevindirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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