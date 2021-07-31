Euro
10.03
Dolar
8.45
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic

Fenerbahçe Kulübünün basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörünün Aleksandar Dordevic olduğunu açıkladı.

Süha Gür   | 31.07.2021
Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic

İstanbul

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic oldu.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda söz alan basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Bugün itibarıyla hocamız netleşti. Başkanımız divanda açıklanmasını istemişti. Aleksandar Dordevic yeni hocamız." ifadelerini kullandı.Aleksandar Djordjevic Fenerbahçe Beko'da! ✍️💛💙

Eski başantrenörleri Igor Kokoskov'un ABD'ye dönmek istediğini kendilerine ifade ettiğini dile getiren Komsuoğlu, şunları kaydetti:

"Şubat ayından itibaren bu sene ki yapılanmamız, salondaki özel alanlara kadar her şeyi hocamızla planlamıştık. Sonra ise böyle bir talep geldi. Fenerbahçe olarak bizim hedeflerimize konsantre olacak şampiyonluklara inanacak oyuncu ve teknik kadrolara ihtiyacımız var. Bu konuda sapma görürsek biz değişikliklere gidebiliriz, gittik de. Başkanımız söyledi, daha şeffaf olamayız. Tazminat almadık, söz konusu değil tazminat alındığı. Bu sosyal medyada yer aldı. Oralarda yer alanlara değil, kulüp açıklamasına bakmak daha doğru olacaktır. Bu değişiklikler bütçemize artı değer kattı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 4 milyar 104 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınının kontrolü zorlaşıyor
Belçika Kovid-19 tedbirlerini biraz daha gevşetti
Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamına alındı
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 241'ye çıktı

Benzer haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Bilinçli bir beklemedeyiz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Bilinçli bir beklemedeyiz

Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksandar Dordevic

Fenerbahçe Kulübünde yüksek divan kurulu toplantısı başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İstanbul derbisi ihtimali
Fenerbahçe'den 19.070 fidan

Fenerbahçe'den 19.070 fidan
Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde

Fransa basketbol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında çeyrek finalde