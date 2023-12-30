Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,296.90
BTC/USDT
42,181.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türk dağcı Gülnur Tumbat "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı

Türk dağcı Gülnur Tumbat, Antarktika kıtasının en yüksek noktası Vinson Dağı’nın (4897 metre) zirvesine tırmanarak "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı.

Musa Samur  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Türk dağcı Gülnur Tumbat "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı

Ankara

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamada "Tumbat, 7 Kıta 7 Zirve projesini tamamlayan ilk Türk kadın dağcı olarak kayıtlara geçti. Bu başarılı tırmanıştan dolayı Türkiye Dağcılık Federasyonu olarak kendisini tebrik eder ve bu gururu bize yaşattığı için teşekkür ederiz. " ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Benzer haberler

Türk dağcı Gülnur Tumbat "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı

Türk dağcı Gülnur Tumbat "7 Kıta 7 Zirve" projesini tamamladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet