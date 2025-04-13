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Spor

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı

Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ikinci günü tamamlandı.

Gülsem Adam  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı

Antalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi ile çeşitli kurum ve sponsorların desteğiyle "Bisikletin kalbi Kemer'de atıyor" sloganıyla organize edilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarış devam ediyor.

İkinci gün Toros Dağları manzarasında Gedelme Yaylası'ndan başlayan yarışta sporcular, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması yaylalarından geçti. Kemer, Konyaaltı ve Kumluca yaylalarından Toros Dağları manzarasındaki 60 kilometrelik parkurda verilen mücadelenin ardından sporcular bitiş noktasına ulaştı.

Dağ bisikleti kategorisinde Gökhan Uzuntaş birinci, Ivan Inozemtsev ikinci, Pavel Melnikov ise üçüncü oldu.

Gravel kategorisinde Ahmet Karağolan birinci, Daria Pravilova ikinci, Vitali Skorobogat de üçüncü elde etti.

E-bike kategorisinde ise Abdulkadir Erduru birinci, Efrahim Özcan ikinci, Mert Alta üçüncülüğü kazandı.

"Zorlu bir parkuru tamamlandı"

Enduro Organizasyon kurucusu Semih Özdemir, gazetecilere, yarışın ikinci gününün tamamlandığını söyledi. Yarışmacıların ilk etaba göre daha zor bir parkuru tamamladığını belirten Özdemir, "Yarışlar normal akış içerisinde devam ediyor. Parkur ise düne göre bugün biraz daha uzun ve zorluydu. Tırmanma biraz daha fazlaydı tabii bu da yarışçıları etkiledi." dedi.

Rus dağ bisikleti sporcusu Igor Riabkov ise Rusya dışından ilk yarışına katıldığını, parkurların zorlu olduğunu ama başarıyla tamamlayabildiğini ifade etti.

Yarışmacı Ahmet Karaoğlan da yarış parkurlarını daha önce internetten izlediğini ve çok etkilendiğini anlattı. Bu sene katılma fırsatı bulduğunu belirten Karaoğlan, "Gravel bisiklet yarışları Türkiye'de çok fazla yapılmıyor ve genelde Toros Dağları'nda yapılan bir yarış. Toroslar'da bisiklet sürme şansını başka şekilde elde edemem. Ben sadece bisikletimi alıp geliyorum buraya benin için çok iyi bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

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