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Spor, Tokyo 2020

Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Fatih Çakmak   | 10.08.2021
Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında 32 ülkeden sporcular tatamiye çıktı. Türkiye karate kumitede 67 kiloda Eray Şamdan gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Katada ise Ali Sofuoğlu bronz madalyayla podyumda yer aldı.

En çok madalya alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

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