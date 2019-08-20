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Spor

TGS Yer Hizmetleri AŞ'den 'Radamel Falcao' açıklaması

TGS Yer Hizmetleri AŞ, bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan ve Radamel Falcao'ya ait olduğu ileri sürülen uçuş detaylarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Elif Küçük   | 20.08.2019
TGS Yer Hizmetleri AŞ'den 'Radamel Falcao' açıklaması

İstanbul

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, bugün bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TGS'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya kanallarında yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Bazı sosyal medya kanallarında, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao'ya ait olduğu ileri sürülen rezervasyon bilgileri paylaşılmıştı.


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