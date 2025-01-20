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Spor

TGF Başkanı Taha Akgül, güreş camiasıyla "istişare" toplantısında bir araya geldi

Taha Akgül, "Önümüzde 2028 Olimpiyatları var. Federasyon olarak elimizi taşın altına koyup sporcularımıza, antrenörlerimize maddi manevi her türlü desteği vereceğiz." ifadesini kullandı.

Salih Ulaş Şahan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
TGF Başkanı Taha Akgül, güreş camiasıyla "istişare" toplantısında bir araya geldi Fotoğraf: Mehmet Futsi - AA

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare toplantısı düzenledi.

Federasyon başkanı Taha Akgül'ün ev sahipliğinde Atatürk Orman Çiftliği Gazipark Belpa Cafe'de gerçekleştirilen toplantıya milli takım heyeti ve teknik kurul da katıldı. Toplantıda güreşi daha ileri taşıma adına camianın tüm paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, yarın Türkiye Şampiyonası'nın grekoromen stil müsabakalarıyla başlayacağını hatırlatarak organizasyonda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Akgül, ilk olarak grekoromen stilde düzenledikleri istişare toplantısının 22 Ocak'ta serbest stil, 26 Ocak'ta da kadınlarda yapılacağını ifade etti.

Ortak akılla hareket edeceklerini vurgulayan Akgül, camiaya birlik beraberlik mesajı verdi.

Akgül, konuşmasında "Önümüzde 2028 Olimpiyatları var. Federasyon olarak elimizi taşın altına koyup sporcularımıza, antrenörlerimize maddi manevi her türlü desteği vereceğiz. Burada herkesin fikrini dinleyeceğiz. Ayrıca, altyapının tekrardan toparlanması adına adımlar atacağız. Ligler ile alakalı da önemli çalışmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda yarın başlayacak organizasyon öncesi grekoromen stilde teknik toplantı ve kura çekimi de yapıldı.

Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı şampiyonada müsabakalar, grekoromen stilde 21-23 Ocak, serbest stilde 23-26 Ocak, kadınlarda ise 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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