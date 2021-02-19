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Spor

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Ercan Doğan   | 19.02.2021
TFF, bir üst klasman yardımcı hakemin Kovid-19'a yakalandığını duyurdu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

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