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Spor, Futbol

Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendi

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda yendi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan karşılaşmada TÜMOSAN Konyaspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yendi.

İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Omeruo'nun faulü sonrası ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan TÜMOSAN Konyaspor'da Pedrinho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada Ndao sağdan taşıdığı topu içeri çevirdi. Damjanovic'in bıraktığı topa ceza sahası girişinde Pedrinho ayağının içiyle vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. Uğurlu sahayı terk ederken Konyaspor yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor 1-0 önde bitirdi.

İkinci Yarı

47. dakikada ev sahibinin golü geldi. Kasımpaşa'nın kullandığı korner sonrasında kaleci Gianniotis kendi yarı alanına gelen topu uzun pasla rakip ceza sahasına gönderdi. Savunmanın arasında topu kontrol eden Da Costa bekletmeden şutunu çekerek skoru eşitledi: 1-1

50. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Jevtovic'in kafa vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi. 51. dakikada diğer taraftan Pedrinho'nun kullandığı köşe vuruşunda doğrudan kaleye giden top direğe çarparak auta çıktı.

74. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Ben Ouanes'in sağdan ortaladığı topa altı pasta yükselen Winck kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

81. dakikada Konyaspor'un beraberlik golü geldi. Adil Demirbağ'ın orta sahadan kullandığı serbest vuruşta topu Kasımpaşa ceza sahasında kontrol eden Aleksic, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-2

89. dakikada Konyaspor yeniden öne geçti. Guilherme'nin soldan ortasında Umut Nayir, altı pas önünde yükselerek kafayla topu, ağlara gönderdi: 2-3

Karşılaşma Konya temsilcisinin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Albayrak: "Yeniden bir oluşum kurmak zaman alacak"

TÜMOSAN Konyaspor'da teknik sorumlu Fatih Serkan Albayrak, yeni bir takım kurulduğunu zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, "Güzel bir müsabaka izlettiğimizi düşünüyorum. İki takım da iyi mücadele etti. Daha çok savunma üzerinde başlamıştık çalışmalara. Rakibe top vermeden oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda bunu yaptık." dedi.

Kasımpaşa'nın ikinci yarıda pozisyonlar ürettiğini ve gol bulduğunu dile getiren Albayrak, "Bu da istemediğimiz sonuçlara sevk etti bizi. Savunmada da hücumda da geliştirmemiz gereken noktalar var. 12 yeni oyuncunun katılması, yeniden bir oluşum kurmak, zaman alacak. Eksiklerimizi biliyoruz. Nokta transferler yapmaya çalıştık. İkinci yarıda geriye düşünce oyuncu değişikliğiyle farklı bir şey düşündük ve sonucunu aldık." diye konuştu.

Kanbak: "İki duran top golü yedik"

Kasımpaşa'da yardımcı antrenör Barış Kanbak, "bir kaza" yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, "İlk yarı iki takım adına kısır bir oyun oldu. Rakibimiz duran toptan bulduğu gol sonrası öne geçse de oyun eşit gidiyordu. İzleyenlere ilk yarıda hücum aksiyonları izletemedik. Hocamız atıldıktan sonra maç bizim için bir kat daha anlam kazandı. Bu isteği hem oyuncularda gördük hem de söyledik. İkinci yarıda risk aldık, ikili baskıya geçtik. Savunmada birebir kaldık. Planımız 3 dakika sonra sonuç verdi ve gol attık. Beraberlikten sonra oyunu biraz daha domine ettik. Sezonun başlarında böyle konsantrasyon eksikliği ve bireysel hatalar olabiliyor. İki duran top golü yedik. Hafta için en çok üzerinde konuştuğumuz konu buydu. Guilherme'yi uzun zamandır biliyoruz. Umut Nayir'in etkili bir santrafor olduğunu biliyorduk ve çalıştırdık. Bunu zaman zaman sahada uygulayamıyorsunuz. Bir kaza oldu. Buradan ders çıkartacağız. Daha iyi Kasımpaşa izleteceğiz." şeklinde konuştu.

Kanbak, oyundan atılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'nun TÜMOSAN Konyaspor sağlık ekibiyle sorun yaşadığını belirterek, "Rakibin sağlık ekibi çok fazla oyalandı. Oyunun momentumunu kendimize çevirmeye çalışırken sağlık malzemelerini bile dışarı çıkarken içeride bıraktılar, sonra tekrar içeri girdiler. Böyle anlarda 4-5 saniyenin bile önemi oluyor. Biz de böyle yapmamalarını rica ettik. Olumsuz dönüş yaptılar, sonra ikili diyaloga döndü." ifadelerini kullandı.

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