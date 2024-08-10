Antalyaspor ile Göztepe berabere kaldı

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Antalyaspor ile Göztepe 0-0 berabere kaldı.
İlk Yarı
Karşılaşmanın 11. dakikasında sol kanattan Djenepo'nun ortasına hareketlenen Van de Streek, topu ceza sahası çizgisi üzerindeki Erdoğan Yeşilyurt'a bıraktı. Erdoğan'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
27. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare'nin ortasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Romulo'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Kenan Piric'ten döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci Yarı
47. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Djenepo'nun ortasında ön direkte topla buluşan Larsson'un şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu önünde bulun Güray Vural, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Hakem Zorbay Küçük, Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonucu Djenepo'nun topa elle dokunduğuna karar vererek golü iptal etti.
78. dakikada Emre Uzun'ın pasıyla ceza sahası çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın sert vuruşunda top kaleci Arda Özçimen'de kaldı.
84. dakikada İsmail Köybaşı'nın sol kanattan ortasına hareketlenen Nielsen'in kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Aurelio: "Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik"
Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Aurelio, "Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Aurelio, Corendon Airlines Antalya Stadı'nda Göztepe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatfa boyuna Göztepe üzerinde iyi çalıştıklarını söyledi.
Ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getiren Aurelio, "Daha fazla gol pozisyonu bulan taraf bizdik. Hatta attığı gol iptal edilen takım Antalyaspordu. Üstün taraf bizdik ama galip gelemedik. Önümüzdeki maç için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.