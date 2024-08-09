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Spor, Futbol

PFDK, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

Mutlu Demirtaştan  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
PFDK, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.

Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.

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