PFDK, İstanbulspor Başkanı Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.
İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, mevzuatta yapılan değişiklik üzerine hak mahrumiyeti talebi yönünden yargılamanın iadesi talebinin kabul edildiği ve dosyanın yeniden incelemeye alınmasına karar verildiği belirtildi.
Karara göre Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun 2 Mayıs'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 45 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırıldığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.