Süper Lig'de sezonun açılış golünü Hataysporlu Joelson Fernandes attı

Istanbul
Süper Lig'de sezonun açılış maçı, son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında RAMS Park'ta oynandı.
İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren müsabakanın 52. dakikasında konuk takım, Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Portekizli futbolcu, sezonun açılış golünü kaydetmiş oldu.
Fernandes'in 56. dakikada gördüğü sarı kart da kayıtlara sezonun ilk kartı olarak geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.