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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Yeni Adana Stadı’nın açılışında konuşuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı Yeni Adana Stadı’nın açılışında konuşuyor.
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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

19.02.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yok

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Adana Stadı’nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, konuşmasında, "Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

"(Üniversitelerde) Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"(Üniversitelerde) Provokasyonların gayesi, ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır.

Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik, inşallah bundan sonra da vermeyeceğiz.

Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

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