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Spor

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın yaşamını yitirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Metin Arslancan  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın yaşamını yitirdi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Gürsoy Yalçın, bir süredir tedavi görüyordu.

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