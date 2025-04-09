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Spor

Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, altın madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 24 ekip mücadele etti.

Tayfun Taşdemir-Berkay Karakurt ikilisinin yer aldığı Türkiye 2 takımı, finalde Yunanistan 1 takımıyla karşılaştı.

Milliler, Nikos Polychronopoulos ve Kostantinos Kokkoris'ten oluşan Yunanistan'ı yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ankara'da bilardo heyecanı 10-13 Nisan tarihlerde yapılacak 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası ile sürecek.

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