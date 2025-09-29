Sporda haftanın özeti
Spor dünyasında bir hafta böyle geçti. Trendyol'un katkılarıyla...
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
🏆 Trendol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.— AA SPOR (@aa_spor) September 29, 2025
🥇 Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt, 5 altın madalya elde ederek Türk spor tarihinde bir ilki başardı.
🏀 Fenerbahçe Beko, Beşiktaş… pic.twitter.com/7bnvUKdoBv