Spor İstanbul Genel Müdürü Onur: 8, 9 yaşında spora başlayan bir çocuğu, 2036 yılında olimpiyatlarda göreceğiz
Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, çocuklara yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyerek "Bugün 8, 9 yaşında spora başlayan bir çocuğu, 2036 yılında hayatının en verimli yıllarında olimpiyatlarda görme şansını elde edeceğiz" diye konuştu.
İstanbul
Spor İstanbul’un Fatih’te bulunan genel merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Onur, 2022 yılını değerlendirirdi, 2023 hedeflerini anlattı.
Çocuklara yönelik sportif faaliyetlerin kendileri için en önemli yatırım olduğunu belirten İ. Renay Onur, şu anda spora başlayan çocukların, 2036 Olimpiyatları’nda mücadele edecek yaşa geleceklerini ifade ederek şunları söyledi:
“Ülke olarak yapmamız gereken en önemli yatırım, mümkün olduğunca fazla kişinin sporla iç içe olması. Bu senelerde piramidin tabanını ne kadar genişletirsek, 2032 ve 2036 yıllarında olimpiyatlarda Türk sporcu görme şansımız o kadar çok olur. Şu anda 2023 yılındayız. 2036 yılına 13 yıl var. Branş bazında değişiyor ama olimpiyatlardaki ortalama yaş 23-24. Şu anda 8, 9 yaşında spora başlayan bir çocuğu, 2036 yılında hayatının en verimli yıllarında olimpiyatlarda görme şansını elde edeceğiz.”
Spor okullarında daha fazla çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Tüm gücümüzle en heyecanlandığımız proje olan spor okullarında hem daha fazla çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz hem de kullandığımız müfredatı tüm Türkiye’deki belediyelere aktaracak hale getirmeye çalışıyoruz. Tüm belediyeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi bir yatırım yapamıyor olabilirler ama biz bu bilgi birikimi kullanarak onların kullanabileceği bir kılavuz müfredat oluşturarak 2036’ya yönelik önemli bir yatırım yapacağız.” İfadelerini kullandı.
“2022 yılında tesislerimiz 9,4 milyon kez kullanıldı”
2019 yılının ağustos ayında göreve geldiklerini ve pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında istedikleri çalışmaları tam olarak gerçekleştiremediklerini sözlerine ekleyen Onur, kendi faaliyetlerini görebilmek adına 2022 yılının çok önemli olduğunu söyledi.
2019 yılında Spor İstanbul’un tesislerinin 6,6 milyon kez kullanıldığını aktaran Onur, sözlerine şöyle devam etti:
“2022’de 9,4 milyon kullanım sağlandı. Aynı tesisleri yüzde 40 daha çok kullandığımızı gördük. Bu bizim için önemli bir başarıydı. Bunu yaparken de daha tasarruflu şekilde yaptık. 2019 yılında bir üyenin bir kullanımı 30-35 liraya mal oluyordu. Enflasyona bakarsak bugün bunun 120 lira olması gerekirken biz bunun maliyetini 65 liraya indirdik. Vergi veren ve vergileri kullanan birisi olarak bunun önemli olduğunu düşünüyorum.”
İstanbul’un olimpiyat adaylığı için önemli çalışmalar yaptıklarını da söyleyen İ. Renay Onur, en önemli yatırımın çocuklara yapılması gerektiğini ve bu şekilde hareket ettiklerini açıkladı. 2019 yılında Spor İstanbul’un spor okullarının 20 bin çocuk tarafından kullanıldığını ve bu sayının 2022 yılında 95 bine çıktığını ifade eden Onur, “Branş sayısını 7’den 17’ye çıkardık. Taradığımız çocuklar arasında, 314 çocuk da İstanbul’daki kulüpler tarafından hızlı şekilde transfer edildi. Bence bu çocukların önemli bir kısmını ileride takip ediyor olacağız. İçlerinden bazıları olimpiyatlara giden Türk sporcular olacaktır.” şeklinde sözlerini sürdürdü.
“Biz ne kadar iyi çalışırsak, Türkiye sporda o kadar iyi olacaktır”
2023 hedefleri hakkında da bilgi veren Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, şöyle devam etti:
“Sporu 4 duvar arasından çıkardık. Herkesin tesiste spor yapması kolay değil. Her sabah uyandığınızda, 250’ye yakın noktada bizim eğitmenlerimiz, parklarda, bahçelerde hatta vapurlarda İstanbullulara sabah sporu hizmeti veriyor. Bunu da büyütmeyi düşünüyoruz. Bu sene daha aktif olduğumuz ve bence 2023’te çok parlayacak işimiz de okul spor salonları. Buralarda ayda 40-50 bin arası kullanım var. Bunu artıracağız ve buradaki çocukların da nasıl ilerlediklerini daha iyi takip edip farklı spor branşlarını tanımalarını sağlıyor olacağız. Bütün bunların sporla bağlantısı, ne kadar fazla kişi fiziksel olarak aktif olursa, o kadar sağlıklı oluruz. Ne kadar çok kişi sporla iç içe yaşarsa, sporcu sayısı o kadar artar. Sporcu sayısı ne kadar artarsa elit sporcu ve olimpiyat başarısı da o kadar artar. Bizim ana hedefimiz sporcu yetiştirmek olmasa da, ne kadar iyi çalışırsak Türkiye spor konusunda o kadar başarılı olacaktır.”
“Türkiye’de atletizmde kırılan tek dünya rekoru, İstanbul Yarı Maratonu’nda gerçekleşti”
30 Nisan’da gerçekleşecek olan İstanbul Yarı Maratonu için 1 yıldır çalıştıklarını söyleyen Renay Onur, Cumhuriyet’in 100. yılında 18’incisi düzenlenecek olan yarışın çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu yarışın önemi şu, 100 yıllık ülke tarihimiz içinde Türkiye topraklarında atletizm branşında kırılmış tek dünya rekoru, İstanbul Yarı Maratonu’nda kırıldı. 18 yıldır yapılan bir yarışta, santim santim bütün parkuru çalıştık ve 2 sene önce kadınlar dünya rekoru kırıldı. Bu da İstanbul açısından çok önemli. Dünya rekoru kırılan bir parkura 2 sebeple talep artıyor. Bunlardan birisi, elit sporcular en iyi derecelerini yapıp ülke takımlarına girerek olimpiyatlara kota almak istiyor. Bu tabii ki katılanların binde 1’i. Geriye kalan 999 kişi de hayatının ve kendisinin en iyi derecesini yapmak için bu parkuru denemek istiyor. O yüzden hızlı şekilde yarışa katılımın arttığını görüyoruz. Bu durum maratona katılımı da etkiliyor. Şu anda kayıtlar çok iyi gidiyor. Ay, ay hedeflerimiz var. Hedefleri hep geçerek ilerliyoruz. 30 Nisan akşamı konuştuğumuzda, tahminim hem Türk katılımında hem yabancı katılımında önemli bir rekor kırdığımızı hep beraber görüyor olacağız.”Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.