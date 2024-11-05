Dolar
34.35
Euro
37.47
Altın
2,739.41
ETH/USDT
2,445.00
BTC/USDT
68,807.00
BIST 100
8,633.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidiyor. New York’taki oy kullanma merkezinden yayındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a, Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'u hediye etti
logo
Spor

Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenen Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

İlyas Gün  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Samsun

Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenilen kırmızı-beyazlı takım, daha sonra peş peşe 4 galibiyet aldı.

Ligde 3. hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 2-0 yenen Samsun ekibi, 6. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 7. haftada Göztepe'yi 4-3 ve 8. haftada Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsunspor, galibiyet serisine 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe maçıyla ara verdi. Fenerbahçe müsabakasının ardından kırmızı-beyazlı takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi.

Ligin 11. haftasında dün ağırladığı Onvo Antalyaspor'u da 2-0 mağlup eden Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça yükseltti.

En golcü isim Holse

Ligde yaptığı 11 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Samsun ekibi, rakip fileleri 22 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü.

Geride kalan haftalarda kırmızı-beyazlılarda en skorer oyuncu, 5 golle Carl Holse olurken, Olivier Ntcham 4, Marius Moundilmadji ve Soner Aydoğdu ise 3'er golle katkı yaptı.

Beş futbolcu sarı kart ceza sınırına geldi

Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru'nun Onvo Antalyaspor maçında sarı kart görmesiyle kart ceza sınırında olan oyuncu sayısı 5'e çıktı.

Karadeniz temsilcisinde Zeki Yavru'nun yanı sıra Youssef Ait Benasser, Marc Bola, Olivier Ntcham ve Rick van Drongelen, 10 Kasım Pazar günü deplasmanda lider Galatasaray ile oynanacak maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Samsun temsilcisi, 25 puanla ligde ikinci sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı
İzmit'teki TÜPRAŞ tesislerinde çıkan yangın kontrol altında
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat imha edildi
Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yapan 8 şüpheli gözaltına alındı

Benzer haberler

Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Samsunspor, ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı

Galatasaray-Tottenham maçını Belçikalı hakem Visser yönetecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Osimhen'in performansından memnun

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en az puan topladığı dönemini yaşıyor

Trabzonspor, şampiyonluk sonrası en az puan topladığı dönemini yaşıyor
Samsunspor sahasında kazandı

Samsunspor sahasında kazandı
Basketbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı

Basketbolda Avrupa kupalarında Türk takımlarının maç programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet