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Spor, Tokyo 2020

Ramil Guliyev 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti

Atletizmde erkekler 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olan milli sporcu Ramil Guliyev oyunlara veda etti.

Ercan Doğan   | 03.08.2021
Ramil Guliyev 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti.

Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final yarışında 20.31'lik derecesiyle serisinde 6. sırada yer alabildi.

Milli atlet bu derecesiyle final şansı yakalayamadı ve oyunları tamamladı.

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