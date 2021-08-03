Ramil Guliyev 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti
Atletizmde erkekler 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olan milli sporcu Ramil Guliyev oyunlara veda etti.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 200 metre yarı finalinde serisinde 6. olarak oyunlara veda etti.
Ramil Guliyev, Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarı final yarışında 20.31'lik derecesiyle serisinde 6. sırada yer alabildi.
Milli atlet bu derecesiyle final şansı yakalayamadı ve oyunları tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.