Polis gazisi 45 sporcu, havalı tabanca poligonunda birincilik için yarıştı
Emniyet teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen atış yarışmasında Murat Akkaya birinci, Mehmet Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü oldu.
Ankara
Emniyet teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, havalı tabanca atış yarışması düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının Gölbaşı yerleşkesindeki Şehit Mustafa Yavaş Okçuluk ve Havalı Tabanca Poligonu'nda, Özel Harekat Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğinde havalı tabanca müsabakalarının final atışları yapıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Aydın Şendere, 45 gazi ile başladıkları yarışmalarda, Özel Harekat Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek teşekkür etti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ise polis teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kapsamında bu hafta bir çok etkinlik düzenlendiğini, söz konusu etkinliğin de bu amaçla yapıldığını anlattı.
Her yıl, 10 Nisan ve Gaziler Günü'nde benzer etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Özcan, "Önemli olan gazilerimizin sosyal hayata motive ve adapte olmaları, onları evlerinden çıkarmak. Travmalarına bir nebze olsun iyileştirici bir aktivite olması için bu spor etkinliklerini yapmaya başladık, devam da edeceğiz. Türkiye'deki tüm gazilerimizi bu organizasyonların içerisine katmayı hedefliyoruz." diye konuştu.
Özcan, dereceye girenlere hediye ve madalyalarını 10 Nisan'da takdim edeceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından düzenlenen final atışları sonunda Murat Akkaya birinci, Mehmet Açıkdaş ikinci, Mehmet Beğen üçüncü, Murat Tekin ise dördüncü oldu.
Turnuvanın birincisi Murat Akkaya, gazilerin sosyal hayata daha çok konsantre olmak için bir arada olduklarını dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Atışların ardından turnuvaya katılan tüm gazilere Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı emekli polis özel harekatçı gazi Ömer Kula ile Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan tarafından sertifika verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.