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Spor

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum'da yapılacak

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum", Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından 17-19 Nisan tarihlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek.

Ali Ballı  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı Bodrum'da yapılacak

Muğla

KAROSK'tan yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2025 sezonunun ikinci etabı, iki gün boyunca bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne seren asfalt zeminli etaplarda koşulacak.

Rally Bodrum öncesinde, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, Milas Kaymakamlığı, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi tarafından desteklenen organizasyon, 17 Nisan Perşembe saat 20.30'da Bodrum Belediye Meydanı'ndaki start seremonisi ile başlayacak.

Bodrum yarımadasının en büyük spor organizasyonları arasında yer alan organizasyon kapsamında, 18 Nisan Cuma günü Milas-Bodrum arasındaki Karacahisar, Fesleğen, Mazı bölgesinde yer alan 6 özel etap geçilecek.

19 Nisan Cumartesi saat 08.00'de direksiyon başına geçecek ekipler, Bodrum'da yer alan Çamlık, Alazeytin ve Etrim bölgelerinde yer alan 6 özel etabın ardından saat 14.30'dan itibaren Bodrum Belediye Meydanı'ndaki finiş seremonisi ve ödül töreni ile yarışı sonlandıracak.

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