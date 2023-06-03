Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,905.50
BTC/USDT
27,255.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Başkent Ankara’da sağanak yağış etkili oluyor. Başkent Ankara’da sağanak ve dolu etkili oluyor. -VTR- Başkent Ankara’da dolu yağışı etkili oluyor.
logo
Spor

Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor

Milli pentatloncu İlke Özyüksel, UIPM Dünya Kupası Finali’nde gümüş madalya kazanarak Türkiye'nin modern pentatlon tarihine adını bir kere daha yazdırdı.

Musa Samur, Erkan Tiryaki  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor Fotoğraf: Berke Bayur / AA

Ankara

Türkiye'yi modern pentatlonda olimpiyatlarda temsil etme başarısı gösteren ilk sporcu olan İlke Özyüksel, Ankara Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen dünya kupası finalinde binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1374 puan alarak dünya ikincisi oldu.

Yarışın koşu bölümünde düşerek sakatlık yaşayan ama yarışa devam eden ve gümüş madalyayı boynuna asan İlke Özyüksel, dünya kupası finalinde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk sporcu unvanını da elde etti.

Yarışı İtalyan sporcu Elena Michelli 1377 puanla birinci, Fransız Marie Otezia ise 1373 puanla üçüncü tamamladı.

Şampiyon Michelli, elde ettiği dereceyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti.

Kadınlar finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde İlke Özyüksel'e madalyasını Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır verdi.

Özyüksel: Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi

İlke Özyüksel, yarışın hemen ardından duygularını AA muhabirlerine anlattı.

Koşu etabının başında yağıştan dolayı ıslanan zeminde kayarak dizinden sakatlanan İlke, "Çok mutluyum. Stresli bir yarıştı ve çok konsantre olmuştum. Koşunun başında düştüm, canım çok acıdı. Son tura gelindiğinde madalyanın geleceğini hissettim. Bu başarı 2024 Paris'in ayak izleriydi. Burada dünyanın en iyi sporcuları vardı. 'Olimpiyatta görüşmek üzere' diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır da alınan başarının önemine dikkati çekerek, "Dünya Kupası finallerinde ilk kürsümüzü İlke'yle aldık. Birkaç yıl öncesine kadar bir Türk sporcusunun Dünya Kupası finaline kalması bile büyük bir başarıydı. Şu an altın madalyayı alamadığımıza üzülüyoruz, bu da geldiğimiz noktayı gösterir. İlke gerçekten verdiği çabanın karşılığını fazlasıyla alıyor. Muazzam bir sonuç." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'da bu ay başlayacak Avrupa Oyunları'nı işaret eden Çakır, "Burada altın madalyayla birlikte kotayı kıl payı kaçırdık. Krakow'daki Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotasını illa ki alacağız. İlke dünyanın en iyi pentatlerinden biri olduğunu gösterdi. Paris'te de zirvede olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Sahte konteyner ilanlarıyla depremzedeleri dolandıran 5 kişi tutuklandı
Mehmetçik, NATO'nun talebi üzerine "ihtiyat birliği" olarak Kosova'ya gidiyor
Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor

Pentatlonda Dünya Kupası'nda gümüş madalya alan İlke Özyüksel, "ilklere" devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet