Paralimpik Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk bronz madalya kazandı
Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 100 metre serbest finalinde Sümeyye Boyacı gümüş, Sevilay Öztürk ise bronz madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, S5 kategorisi kadınlar 100 metre serbest stil finalinde milli sporcular Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, madalya mücadelesi verdi.
Milli sporculardan Sümeyye 1.34.94 ile gümüş, Sevilay ise 1.39.94'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
Türkiye, şampiyonada 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.
Milli sporculardan Sevilay Öztürk 2 gümüş ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.