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Spor

Paletli yüzmede Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu

17. CMAS Paletli Yüzme Dünya Gençler Şampiyonası'nda milli sporcu Kaan Kahraman, 50 metre su üstünde dünya ikincisi oldu.

Erkan Tiryaki   | 17.06.2021
Paletli yüzmede Kaan Kahraman, dünya ikincisi oldu

Ankara

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, İtalya'da düzenlenen şampiyonada Kaan'ın 16.28 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı elde ettiği belirtildi. Yunanistan'dan Greorgios Kaltsoukalas'ın ise 16.09 saniyeyle birinci olduğu aktarıldı.

Kadınlar 4X200 metre bayrak yarışında ise Beril Ülker, Adasu Ramazanoğlu, Zeynep Elbir ve Hazal İrem Ateş'ten oluşan milli takımın ise 4. olduğu ifade edildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, Kaan'ın önemli bir başarıya imza attığını belirterek, "Bayrağımızı genç sporcularımız sayesinde bir kez daha dalgalandırdık. Kendisini ve takım arkadaşlarını, teknik ekibi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Sualtı sporları ailemize ve ülkemize gurur ve mutluluk yaşatmaya devam ediyorlar. Yarışmalar yarın da devam edecek. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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