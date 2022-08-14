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Spor

Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kayseri'de düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Genç-Yıldız-Küçükler Türkiye Şampiyonası ile Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Müzahim Zahid Tüzün   | 14.08.2022
Paletli Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası tamamlandı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Kayseri Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki Paletli Yüzme Açık Su Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda 17 kulüpten 57 sporcu, diğer müsabakada ise 291 sporcu yarıştı.

Yarışmada, kategorilerinde Irmak Ertemel, Ecrin Turan, Nisan Ütebay, Kaan Efe Kaya, Arda Karacabey, Mehmet Yağız Karabaşoğlu ve Ömer Akgün ile Bakırköy Su Sporları Kulübü ve Bakırköy Ataspor Kulübü birinci oldu.

Sualtı Sporları Federasyonu Genel Koordinatörü Zafer Yüksel, 4 gün süren şampiyonanın verimli geçtiğini belirterek, "Gençler kategorisindeki bu müsabakalarda yaklaşık 350 sporcuyla burada palet vurduk. Sağlıkla, sıhhatle, başarıyla, kazasız, belasız çok şükür atlattık. Şampiyonlarımızı seçtik, kupaları, madalyaları sahiplerine verdik." diye konuştu.

Ata Spor Kulübü yüzücüsü Cemal Celal Ceyhan da dünkü yarışlarda gençler Türkiye rekoru kırdıklarını anlatarak, "Bir yıl boyunca emek verdik. Bugün de 4x100 metre su üstünde birinci olduk. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim." dedi.

Sporculardan Ege Yankı Güneş de şampiyonluk yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Şampiyona sonunda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

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